Характеристики товара
Описание
Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Устойчивость к экстремальным температурам, негорючесть. Сертификаты UNE-EN 581-1/2/3, ANSI/BIFMA X5.4, ISO 4892-2. Пожаротехнические характеристики согласно стандартам: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175, BS 5852. Ударопрочность. Материал 100% подходит для вторичной переработки.
Возможность штабелирования до 9 шт. в стопку для удобного хранения.
Подходит для внутреннего и наружного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина460 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес5,51 кг
- Материалполипропилен, стекловолокно
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки595 мм
- Высота упаковки1110 мм
- Глубина упаковки525 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Вес упаковки22 кг