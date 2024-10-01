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Стул пластиковый барный Torino, бронзовый - фото 1Стул пластиковый барный Torino, бронзовый - фото 2

Стул пластиковый барный Torino, бронзовый

Артикул: CH-067-377
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Устойчивость к экстремальным температурам, негорючесть. Сертификаты UNE-EN 581-1/2/3, ANSI/BIFMA X5.4, ISO 4892-2. Пожаротехнические характеристики согласно стандартам: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175, BS 5852. Ударопрочность. Материал 100% подходит для вторичной переработки.

Возможность штабелирования до 9 шт. в стопку для удобного хранения.
Подходит для внутреннего и наружного использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес5,51 кг
  • Материалполипропилен, стекловолокно
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки595 мм
  • Высота упаковки1110 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Вес упаковки22 кг

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