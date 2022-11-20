Характеристики товара
Описание
Материал антистатический и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
Использование технологии литья под давлением.
Возможность штабелирования по 5 штук, благодаря чему можно существенно экономить место при хранении и транспортировке.
Накладки на ножках выполнены из полиэтилена белого или черного цвета.
Количество в упаковке: 2 шт.
Объем упаковки: 0.228 м3
Размер упаковки: 440х420х760 мм
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина420 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес3,7 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый, белый
- Страна изготовленияИталия