Товар в корзине. Перейти
Табурет пластиковый барный Dome - фото 1Табурет пластиковый барный Dome - фото 2Табурет пластиковый барный Dome - фото 3

Табурет пластиковый барный Dome

Артикул: CH-052-666
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
Следующий Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя

Характеристики товара

Описание

Материал антистатический и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
Использование технологии литья под давлением.
Возможность штабелирования по 5 штук, благодаря чему можно существенно экономить место при хранении и транспортировке.
Накладки на ножках выполнены из полиэтилена белого или черного цвета.

Количество в упаковке: 2 шт.

Объем упаковки: 0.228 м3

Размер упаковки: 440х420х760 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес3,7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый, белый
  • Страна изготовленияИталия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул барный Малави LITE белыйНастоящее фото товара Стул барный Малави LITE белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 64023
8 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Малави LITE белый

86
В наличии 55 шт.
Стул барный Тейлор, велюр серыйНастоящее фото товара Стул барный Тейлор, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул барный Тейлор, велюр серый

80
Барный стул Candy регулируемый, белыйНастоящее фото товара Барный стул Candy регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Барный стул Candy регулируемый, белый

138
Cтул Eames DSW Барный БежевыйНастоящее фото товара Cтул Eames DSW Барный Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Барный Бежевый

48
Барный стул Лагер, темно-коричневая кожаНастоящее фото товара Барный стул Лагер, темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Лагер, темно-коричневая кожа

85
В наличии 104 шт.
Распродажа
Барный стул Capri dark beige/ blackНастоящее фото товара Барный стул Capri dark beige/ black, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99016
9 500 ₽Оптовая цена

Барный стул Capri dark beige/ black

33
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Vero белыйНастоящее фото товара Стул Vero белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49021
5 670 ₽Оптовая цена

Стул Vero белый

50
Барный стул Хофман, бежевыйНастоящее фото товара Барный стул Хофман, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 850
Оптовая цена

Барный стул Хофман, бежевый

96
В наличии 14 шт.
Стул барный ToisНастоящее фото товара Стул барный Tois, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стул барный Tois

10
Стул барный Smile Grey Экокожа СерыйНастоящее фото товара Стул барный Smile Grey Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул барный Smile Grey Экокожа Серый

5
В наличии 11 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол деревянный Павия орех с коричневой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
31 19012
35 250 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной

38
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от36 59012
41 380 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной

31
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стол деревянный Aviano молочныйНастоящее фото товара Стол деревянный Aviano молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 6906
41 800 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Aviano молочный

39
В наличии 7 шт.
Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовый

42
В наличии 8 шт.
Распродажа
Стол деревянный Кассиль крем с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Кассиль крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от108 69012
123 000 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Кассиль крем с золотой патиной

39
В наличии 4 шт.
Распродажа
Журнальный стол Бернард крем с золотой патинойНастоящее фото товара Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99012
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной

34
В наличии 3 шт.
Стол деревянный Тринити Лофт бетонНастоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт бетон

34
В наличии 30 шт.
Стол деревянный Дилан Лофт серыйНастоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт серый

39
В наличии 9 шт.
Распродажа
Стул барный Mist, желтыйНастоящее фото товара Стул барный Mist, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5965
5 890 ₽Оптовая цена

Стул барный Mist, желтый

8
В наличии 45 шт.
New
Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черныйНастоящее фото товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный

7
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела барные стулья

Барный стул Амазар бежевый, деревоНастоящее фото товара Барный стул Амазар бежевый, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Барный стул Амазар бежевый, дерево

32
В наличии 25 шт.
Распродажа
Стул барный Бри черныйНастоящее фото товара Стул барный Бри черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 14024
11 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Бри черный

78
В наличии 73 шт.
Стул барный Robert, бархат синийНастоящее фото товара Стул барный Robert, бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена

Стул барный Robert, бархат синий

88
Барный стул Vimta, белый/ натуральныйНастоящее фото товара Барный стул Vimta, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Барный стул Vimta, белый/ натуральный

47
Стул полубарный Barrie, кожа бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Barrie, кожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
33 900
Оптовая цена

Стул полубарный Barrie, кожа бежевый

47
Барный стул Гардур, велюр мятаНастоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр мята, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Барный стул Гардур, велюр мята

140
Cтул Eames DSW ECO Барный СерыйНастоящее фото товара Cтул Eames DSW ECO Барный Серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Cтул Eames DSW ECO Барный Серый

31
Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожаНастоящее фото товара Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа

44
В наличии 56 шт.
Распродажа
Барный стул Khurkroks ваниль в крапинку / светлый муссНастоящее фото товара Барный стул Khurkroks ваниль в крапинку / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

Барный стул Khurkroks ваниль в крапинку / светлый мусс

38
В наличии 10 шт.
Стул барный Дарина, серый велюр, цвет основания золотоНастоящее фото товара Стул барный Дарина, серый велюр, цвет основания золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул барный Дарина, серый велюр, цвет основания золото

11

Товар в корзине

Табурет пластиковый барный Dome
Табурет пластиковый барный Dome
от 12 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол деревянный Павия орех с коричневой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
31 19012
35 250 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной

38
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от36 59012
41 380 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной

31
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стол деревянный Aviano молочныйНастоящее фото товара Стол деревянный Aviano молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 6906
41 800 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Aviano молочный

39
В наличии 7 шт.
Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стол деревянный Агни 110 королевский мрамор / черный матовый

42
В наличии 8 шт.