Барный табурет Кавагучи, зеленый велюр

5 оценок

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Барный табурет Кавагучи, зеленый велюр

4.1
4 890 ₽
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Барный табурет Кавагучи, велюр бордо
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Барный табурет Кавагучи, велюр бордо

Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт

Вес 11,43 кг

Объем 0,077 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

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