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Барный стул Tolix Style, цвет каркаса по RAL

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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: металл Материал каркаса: металл Цвет: любой по RAL Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 30*30 Размеры стула общие Ш*Г, см.: 42*42 Высота сиденья от пола, см.: 76 Высота стула общая, см.: 92 Высота спинки, см.: 18 Вес стула нетто, кг.: 5.15

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 5 Вес стандартной упаковки, кг.: 27.8 Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.27

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес5,15 кг
  • Материал каркасаметалл

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