Характеристики товара
Описание
Материал сиденья: металл Материал каркаса: металл Цвет: любой по RAL Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 30*30 Размеры стула общие Ш*Г, см.: 42*42 Высота сиденья от пола, см.: 76 Высота стула общая, см.: 92 Высота спинки, см.: 18 Вес стула нетто, кг.: 5.15
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 5 Вес стандартной упаковки, кг.: 27.8 Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.27
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина420 мм
- Глубина420 мм
- Вес5,15 кг
- Материал каркасаметалл