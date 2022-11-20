Чехол на табурет, без поролона, синий

13 оценок

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Чехол на табурет, без поролона, синий

4.3
590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Чехол на круглый табурет выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. Максимальный диаметр - 33 см. Без уплотнителя. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.

Чехол можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.

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Основные характеристики

  • Диаметр330 мм
  • Материалвелюр
  • Цветсиний

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