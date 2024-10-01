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Стул пластиковый барный Pachentro, красный

Артикул: CH-067-275
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Моноблочный барный стул из перерабатываемого стеклопластика с матовой отделкой. Нетоксичный, антистатический и устойчивый к атмосферным воздействиям материал. Нескользящие накладки на ножках. Стул не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря чему долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце. Возможность штабелирования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.36 м3

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