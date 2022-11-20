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Стул барный Амулет

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Характеристики товара

Описание

Цена указана за эмаль. Возможно изготовление в хроме.

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Высота до сиденья790 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес5 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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