Характеристики товара
Описание
Цена указана за эмаль. Возможно изготовление в хроме.
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Высота до сиденья790 мм
- Ширина460 мм
- Глубина500 мм
- Вес5 кг
- Страна изготовленияРоссия
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Цена указана за эмаль. Возможно изготовление в хроме.
Стул барный Джокер
Стул барный Флинт Комфорт
Стул Стандарт №33
Стул Пекин Гранд
Стул Лофт-К
Секция стульев Стандарт-2
Секция стульев Стандарт-3
Стул Самба М бежевый, серебро
Стул Элис светло-серый
Стул Асоль, светло-бежевый
Плетенный стул Камея, латте
Стул Асоль, коричневый
Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка фиолетовый
Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Изо
Слэб Марерро
Слэб Маршалл
Слэб Маскоги
Слэб Маштага
Слэб Медфорд
Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевое
Стул складной банкетный Lite, черный
Кресло Тропик ротанг
Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро