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Барный стул Лофт кожзам мустанг браун / черный матовый

Артикул: CH-035-777
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина340 мм
  • Глубина340 мм
  • Высота650 мм
  • Ширина сиденья340 мм
  • Вес6.5 кг
  • Объем0.088 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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