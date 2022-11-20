Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина340 мм
- Глубина340 мм
- Высота650 мм
- Ширина сиденья340 мм
- Вес6.5 кг
- Объем0.088 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул полубарный Матео велюр серыйВ наличии 22 шт.
Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки деревоВ наличии 32 шт.
Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовыйВ наличии 58 шт.
Стул барный Алст
Барный стул Kozi, зеленый
Стул барный Марк, черный
Стул барный Марк, кремовыйВ наличии 11 шт.
Стул барный Марк, серый
Стул барный Марк, серо-голубой
Стул барный Марк, синий
Кресло Egg, красное
Основание для стола Лаурел, черный муар
Стул GOA (НА 4 НОЖКАХ)
Бра V2583-1W Dark 1*E14*60WВ наличии 14 шт.
Cтул Thomas бархат светло-серый
Цветочница Петуния
Компьютерный стол Формоза, вишня оксфорд
Барный стул Амазар бежевый/ черныйВ наличии 1 шт.
Барный стул крутящийся 5078 коричнево-черный
Барный стул Тревер фиолетовый
Стул барный ЛИОН бежевыйВ наличии 31 шт.
Стул полубарный Beetle со спинкой. бежевый, 65 см
Cтул полубарный Thomas, бархат светло-серый
Стул барный Berlin, терракотовый, велюр
Кресло Eames DAW Барное Желтое
Барный стул Ofir dark beigeВ наличии 8 шт.
Барный табурет Кален, пудрово-голубой велюрВ наличии 29 шт.