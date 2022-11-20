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Зеркало в раме Беркли

Артикул: CH-048-721
37 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500/730 мм
  • Глубина60 мм
  • Высота730/950 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветсеребряный

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