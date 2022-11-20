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Стул Кристалл Красный, пластиковый - фото 1

Стул Кристалл Красный, пластиковый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер упаковки: 590х790х920 мм
Вес брутто: 24 кг
Количество в упаковке: 4 шт.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Материалпластик
  • Цветкрасный

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