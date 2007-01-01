Характеристики товара
Описание
Размер:590х600х800 мм
Пластиковое кресло изготовлено из прозрачного поликарбоната, формованного при помощи газовой технологии второго поколения. Поликарбонат чрезвычайно прочный, легкий материал, обладает стеклянной прозрачностью и устойчивостью к ударам даже при низких температурах. Благодаря использованию высококачественных материалов они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, несмотря на активную эксплуатацию.
Пластиковые кресла станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому воздействию и отсутствию металлического каркаса кресла из пластика можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
изготовлено из высококачественного поликарбоната;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Размер упаковки: 590х790х920 мм
Вес брутто: 24 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.429 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота800 мм
- Материалпластик
- Цветкрасный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет