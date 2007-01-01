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Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кристалл Красный, пластиковый
40 оценок
21 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Кристалл Красный, пластиковый - фото 1Стул Кристалл Красный, пластиковый - фото 2Стул Кристалл Красный, пластиковый - фото 3Стул Кристалл Красный, пластиковый - фото 4Стул Кристалл Красный, пластиковый - фото 5Стул Кристалл Красный, пластиковый - фото 6

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Артикул: CH-001-927
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Материалпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Размер:590х600х800 мм

Пластиковое кресло изготовлено из прозрачного поликарбоната, формованного при помощи газовой технологии второго поколения. Поликарбонат чрезвычайно прочный, легкий материал, обладает стеклянной прозрачностью и устойчивостью к ударам даже при низких температурах. Благодаря использованию высококачественных материалов они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, несмотря на активную эксплуатацию.
Пластиковые кресла станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому воздействию и отсутствию металлического каркаса кресла из пластика можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
изготовлено из высококачественного поликарбоната;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Размер упаковки: 590х790х920 мм
Вес брутто: 24 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.429 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Материалпластик
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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