Характеристики товара
Описание
Размер упаковки: 590х790х920 мм
Вес брутто: 24 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Материалпластик
- Цветкрасный
Размер упаковки: 590х790х920 мм
Вес брутто: 24 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
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