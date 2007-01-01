Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас стула Брин
40 оценок
2 290
Товар в корзине. Перейти
Каркас стула Брин - фото 1Каркас стула Брин - фото 2Каркас стула Брин - фото 3Каркас стула Брин - фото 4
3D-модель
Примерить в интерьере

Каркас стула Брин

Артикул: CH-050-251
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота660 мм
  • Высота до сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20 от компании ChiedoCover.
Следующий Каркас стула Даллас
Фотография товара Каркас стула Даллас от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас для стула – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стула, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота660 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес2,22 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый, произведённого компанией ChiedoCover
690

Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

38
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый

50
Фотография товара Подушка для садовых качелей, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, желтая

33
  • бежевый
  • серый
  • желтый
Фотография товара Подушка на стул Лион, экокожа Марвел Вайт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул Лион, экокожа Марвел Вайт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
290

Подушка на стул Лион, экокожа Марвел Вайт, белый

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано натуральная бежевая кожа

46
  • бежевый
  • черный
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая

41
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
  • бежевый
  • розовый
  • серый
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, темный хаки

8
  • Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, темный хаки
  • серый
В наличии 9 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая

34

Другие товары из раздела каркасы стульев

Настоящее фото товара Каркас для стула Генуя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула Генуя

44
Настоящее фото товара Каркас для стула Кларенс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула Кларенс

39
Настоящее фото товара Каркас для стула Элеганс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула Элеганс

40
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64018
1 990 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20

35
Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для Пуфа Лофт-15, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Каркас для Пуфа Лофт-15

50
Фотография товара Каркас стула Luxor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Luxor, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Каркас стула Luxor

43
Фотография товара Каркас барного стула Bloomsbury от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас барного стула Bloomsbury, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Каркас барного стула Bloomsbury

7
Фотография товара Каркас кресла Designe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Designe, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Каркас кресла Designe

13
Фотография товара Каркас стула Дольче от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Дольче, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Каркас стула Дольче

13
Фотография товара Каркас стула Фенди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Фенди, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Каркас стула Фенди

5

Товар в корзине

Каркас стула Брин
Каркас стула Брин
от 2 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый, произведённого компанией ChiedoCover
690

Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

38
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый

50
Фотография товара Подушка для садовых качелей, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, желтая

33
  • бежевый
  • серый
  • желтый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности