Характеристики товара
Описание
Длина: 520 мм
Ширина: 485 мм
Высота: 850 мм
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Вес: 5.5 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ): 520х485х850мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 190х485х1100мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1230х300х500мм. (в упаковке 4 стула)
Цвет: зеленый.
М/К Стальная круглая труба D28х1,2мм.
Вес нетто: 5,5 кг.
Вес в упаковке: 23 кг.
Объем: 0,184 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Материал сиденьяпластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия