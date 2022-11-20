Товар в корзине. Перейти
Стул Борно зеленый - фото 1

Стул Борно зеленый

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Борно черный
Стул Борно черный
Следующий Стул Борно серый
Стул Борно черный

Характеристики товара

Описание

Длина: 520 мм

Ширина: 485 мм

Высота: 850 мм

Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

Вес: 5.5 кг


Габаритные размеры (ДхШхВ): 520х485х850мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 190х485х1100мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1230х300х500мм. (в упаковке 4 стула)
Цвет: зеленый.
М/К Стальная круглая труба D28х1,2мм.
Вес нетто: 5,5 кг.
Вес в упаковке: 23 кг.
Объем: 0,184 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
6

Стул уличный из реек сосны, темный

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

В наличии 632 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

В наличии 1014 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
15

Стул Кьявари Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

С этим товаром покупают
Мулетон прорезиненныйНастоящее фото товара Мулетон прорезиненный, произведённого компанией ChiedoCover
2 120
Оптовая цена
15

Мулетон прорезиненный

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1226, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена
9

Подстолье чугунное 1226

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стол складной Натали зеленый

Настоящее фото товара Бра Idea Lux Minimal White, произведённого компанией ChiedoCover
от4 430
Оптовая цена
12

Бра Idea Lux Minimal White

Настоящее фото товара Стеллаж 49, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
14

Стеллаж 49

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K12W, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
12

Чайник гостиничный электрический K12W

Настоящее фото товара Люстра Monsoon 8, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
8

Люстра Monsoon 8

В наличии 7 шт.
Стол складной Тейкли 180 зеленыйНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
11

Стол складной Тейкли 180 зеленый

Другие товары из разделасезонные товары
Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

Качели ЭстерНастоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
14

Качели Эстер

Кресло садовое АмериканоНастоящее фото товара Кресло садовое Американо, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Кресло садовое Американо

Кресло лежак АстридНастоящее фото товара Кресло лежак Астрид, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло лежак Астрид