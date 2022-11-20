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Стул садовый Мауи, слоновая кость - фото 1Стул садовый Мауи, слоновая кость - фото 2

Стул садовый Мауи, слоновая кость

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Характеристики товара

Описание

Стул с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга цвета мокко. Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Лаконичный европейский дизайн стула выгодно дополнит ваш интерьер.

Штабелируемый стул с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга. Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующих. В коллекции представлены также кресла

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина460 мм
  • Вес5.1 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки5 кг

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