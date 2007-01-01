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Настоящее фото товара Стул пластиковый Бит, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Бит, коралловый
44 оценки
9 290
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Бит, коралловый - фото 1Стул пластиковый Бит, коралловый - фото 2Стул пластиковый Бит, коралловый - фото 3

Стул пластиковый Бит, коралловый

Артикул: CH-011-809
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Бит из пластика. Материал - полипропилен со стекловолокном, что обеспечивает вандалоустойчивость, материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет. Ножки не скользящие, устойчивые. Стулья легко штабелируются.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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