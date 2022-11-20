Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Новогодний чехол на стул 01
Новогодний чехол на стул 03
Покрывало PN 220-93
Покрывало PN 220-94
Покрывало PN 220-95
Покрывало 220-120
Покрывало 220-121
Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань
Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленое
Чехол Е06 на стул Eames, серый
Чехол Е06 на стул Eames, зеленый
Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл
Чехол Е01 на стул Eames, серый переплетение
Чехол Е03 на стул Eames, бежевый
Чехол Е03 на стул Eames, серый
Чехол Е03 на стул Eames, коричневый