Чехол Е06 на стул Eames, коричневый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Чехол Е06 на стул Eames, коричневый

4.6
1 050 ₽
ЗаказатьКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Чехол Е03 на стул Eames, зеленый
Чехол Е03 на стул Eames, зеленый
Следующий Чехол Е06 на стул Eames, бежевый
Чехол Е06 на стул Eames, бежевый

Характеристики товара

Описание

Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материалвелюр

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Выполненные заказы

Чехол Е06 на стул Eames, бирюзовый
Чехол Е06 на стул Eames, бирюзовыйЧехол Е06 на стул Eames, бирюзовыйЧехол Е06 на стул Eames, бирюзовый
Подробнее о заказе

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
12

Новогодний чехол на стул 03

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-93, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Покрывало PN 220-93

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-94, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
13

Покрывало PN 220-94

Настоящее фото товара Покрывало PN 220-95, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Покрывало PN 220-95

Настоящее фото товара Покрывало 220-120, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
13

Покрывало 220-120

Настоящее фото товара Покрывало 220-121, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
11

Покрывало 220-121

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань, произведённого компанией ChiedoCover
140
Оптовая цена
11

Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань

Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленое

В наличии 23 шт.

Другие товары из раздела чехлы на стулья eames оптом

Чехол Е06 на стул Eames, серыйНастоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 050
Оптовая цена
6

Чехол Е06 на стул Eames, серый

Чехол Е06 на стул Eames, зеленыйНастоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 050
Оптовая цена
13

Чехол Е06 на стул Eames, зеленый

Чехол Е07 на стул Eames, кожзам кораллНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена
15

Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл

Чехол Е01 на стул Eames, серый переплетениеНастоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, серый переплетение, произведённого компанией ChiedoCover
720
Оптовая цена
11

Чехол Е01 на стул Eames, серый переплетение

Чехол Е03 на стул Eames, бежевыйНастоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
12

Чехол Е03 на стул Eames, бежевый

Чехол Е03 на стул Eames, серыйНастоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
11

Чехол Е03 на стул Eames, серый

Чехол Е03 на стул Eames, коричневыйНастоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
13

Чехол Е03 на стул Eames, коричневый