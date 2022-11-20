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Лаунж-кресло пластиковое Грау, желтый - фото 1Лаунж-кресло пластиковое Грау, желтый - фото 2Лаунж-кресло пластиковое Грау, желтый - фото 3Лаунж-кресло пластиковое Грау, желтый - фото 4Лаунж-кресло пластиковое Грау, желтый - фото 5Лаунж-кресло пластиковое Грау, желтый - фото 6Лаунж-кресло пластиковое Грау, желтый - фото 7

Лаунж-кресло пластиковое Грау, желтый

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Лаунж-кресло пластиковое Грау, красный

Характеристики товара

Описание

Лаунж-кресло изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.
Пластиковые кресла серии с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Отсутствие металлического каркаса и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию обеспечивают использование пластиковых стульев на открытых площадках.
Особенности:
изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Глубина710 мм
  • Материалсталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки880 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Вес упаковки24.80 кг

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