Стул Наполеон Белый, пластиковый

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Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Характеристики товара

Описание

Высота: 92 см

Глубина сиденья: 40 см

Ширина сиденья: 40 см

Нагрузка: до 150 кг

Материал: полипропилен

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Основные характеристики

  • Цветбелый

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