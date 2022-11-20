Характеристики товара
Описание
Высота: 92 см
Глубина сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 40 см
Нагрузка: до 150 кг
Материал: полипропилен
Основные характеристики
- Цветбелый
Высота: 92 см
Глубина сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 40 см
Нагрузка: до 150 кг
Материал: полипропилен
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