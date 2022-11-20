Обеденная группа Океаник, на 6 персон

15 оценок

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Обеденная группа Океаник, на 6 персон

4.6
108 390 ₽
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Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны
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Обеденный комплект Океаник, на 6 персон

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 160х80 см, 1

Стул, 6

Мягкое сидение (подушка), 6

Обеденная группа «Океаник» – обеденный стол с шестью стульями – отличное решение для летней веранды частного дома, а также уличных интерьеров, кафе и ресторанов.
Дизайн группы выполнен в немецком стиле и сочетает в себе строгость и
практичность. При желании стулья можно заменить на кресла с удобными
подлокотниками в том же стиле.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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