В комплект входят:
Стол, 160х80 см, 1
Стул, 6
Мягкое сидение (подушка), 6
Обеденная группа «Океаник» – обеденный стол с шестью стульями – отличное решение для летней веранды частного дома, а также уличных интерьеров, кафе и ресторанов.
Дизайн группы выполнен в немецком стиле и сочетает в себе строгость и
практичность. При желании стулья можно заменить на кресла с удобными
подлокотниками в том же стиле.
Обеденная группа Терраса, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 4 персоны
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны
Обеденная группа Терраса, на 6 персон
Обеденный комплект Терраса, на 6 персон
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон
Обеденный комплект Веранда, на 2 персоны
Диван California Triple Set