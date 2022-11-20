Обеденный комплект Вояж, на 4 персон

11 оценок

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Обеденный комплект Вояж, на 4 персон

4.5
152 790 ₽
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Обеденный комплект Вояж, на 6 персон
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Обеденный комплект Вояж, на 5 персон

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 120x80, 1

Кресла, 2

Диван 2-х местный, 1

Сиденье/подушка (комплект), 1


Обеденный комплект из искусственного ротанга «Вояж» – обеденный стол, 2-местный диван и пара кресел – подойдет для больших компаний, семейных обедов, а также уличных интерьеров, кафе, ресторанов и загородных клубов. Рассчитан на 4 персоны. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Выглядит солидно.

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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