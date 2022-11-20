Обеденный комплект Гинза, на 6 персон

14 оценок

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Обеденный комплект Гинза, на 6 персон

4.9
138 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 180x100, 1

Кресло, 6

Мягкое сидение (подушка), 6


Обеденный комплект «Гинза» из искусственного ротанга включает большой обеденный стол и шесть кресел с высокой спинкой и удобными подлокотниками. Такой комплект подойдёт для обеденных и столовых зон обычных городских квартир или открытых террас и веранд загородного дома. Рассчитан на 6 персон.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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