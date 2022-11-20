В комплект входят:
Стол, 180x100, 1
Кресло, 6
Мягкое сидение (подушка), 6
Обеденный комплект «Гинза» из искусственного ротанга включает большой обеденный стол и шесть кресел с высокой спинкой и удобными подлокотниками. Такой комплект подойдёт для обеденных и столовых зон обычных городских квартир или открытых террас и веранд загородного дома. Рассчитан на 6 персон.
Обеденный комплект Вояж, на 4 персоны
Обеденный комплект Вояж, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 4 персон
Обеденный комплект Вояж, на 5 персон
Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 7 персон
Обеденный комплект Сорренто, на 2 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 6 персон
Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны