Обеденный комплект Сорренто, на 4 персоны
152 690 ₽
В комплект входят:
Стол, 160х80, 1
Диван, 2
Сиденье/подушка (комплект), 1
Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 5 персоны
Обеденный комплект Куб, на 4 персоны
Обеденный комплект Пикник, на 6 персон
Барный комплект Модерн, на 6 персон
Барный комплект Геометрия, на 4 персоны
Комплект для отдыха Лаунж, на 6 персон
Комплект для отдыха Лаунж, на 8 персон
Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон
Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон