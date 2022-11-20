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Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

15 оценок

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Столовая группа 28
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Столовая группа 28

Характеристики товара

Описание

Столешница: ЛДСП

Обивка стула: жаккард

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота посадочного места 465 мм

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