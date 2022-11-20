Характеристики товара
Описание
Столешница: ЛДСП
Обивка стула: жаккард
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина900 мм
- Глубина560 мм
- Высота посадочного места 465 мм
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Столешница: ЛДСП
Обивка стула: жаккард
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Столовая группа 16
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Столовая группа 31
Столовая группа 17
Столовая группа 18
Столовая группа 19
Столовая группа 20
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