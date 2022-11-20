В комплект входят:
Стол, 150x100, 1
Кресло, 4
Мягкое сидение (комплект), 1
Обеденный комплект «Терраса Модерн» – большой стол «Модерн» и 4 кресла «Терраса» – прекрасно впишется в столовую или обеденную зону квартиры, дачи и сада, а также уличных интерьеров. Рассчитан на 4 персоны, при желании можно дополнить комплект ещё парой мест для сидения. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что в приятной компании за обедом можно провести не один час. Стол обладает максимальной устойчивостью и позволяет разместить сразу несколько блюд.
Обеденный комплект Терраса, на 6 персон
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон
Обеденный комплект Веранда, на 2 персоны
Диван California Triple Set
Диван California 2 Set
Комплект Jazz Set
Комплект Chelsea Set
Комплект Rosario balcony set