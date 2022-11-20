Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны

4.7
111 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Обеденный комплект Терраса, на 4 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 4 персоны
Следующий Обеденная группа Терраса, на 6 персон
Обеденная группа Терраса, на 6 персон

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 150x100, 1

Кресло, 4

Мягкое сидение (комплект), 1


Обеденный комплект «Терраса Модерн» – большой стол «Модерн» и 4 кресла «Терраса» – прекрасно впишется в столовую или обеденную зону квартиры, дачи и сада, а также уличных интерьеров. Рассчитан на 4 персоны, при желании можно дополнить комплект ещё парой мест для сидения. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что в приятной компании за обедом можно провести не один час. Стол обладает максимальной устойчивостью и позволяет разместить сразу несколько блюд.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 38, произведённого компанией ChiedoCover
от890
9

Чехол 38

Настоящее фото товара Чехол 42, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
8

Чехол 42, бежевый

В наличии 115 шт.
Чехол IKEAНастоящее фото товара Чехол IKEA, произведённого компанией ChiedoCover
от670
5

Чехол IKEA

Чехол 11, габардинНастоящее фото товара Чехол 11, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от590
8

Чехол 11, габардин

Настоящее фото товара Чехол 55, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 55

Чехол S-24Настоящее фото товара Чехол S-24, произведённого компанией ChiedoCover
от690
12

Чехол S-24

Настоящее фото товара Чехол 49, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
13

Чехол 49, габардин

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Обеденный комплект Терраса, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от143 790
Оптовая цена
8

Обеденный комплект Терраса, на 6 персон

Настоящее фото товара Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от156 290
Оптовая цена
12

Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон

Настоящее фото товара Обеденный комплект Веранда, на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена
8

Обеденный комплект Веранда, на 2 персоны

Настоящее фото товара Диван California Triple Set, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
5

Диван California Triple Set

Настоящее фото товара Диван California 2 Set, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена
10

Диван California 2 Set

Настоящее фото товара Комплект Jazz Set, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09023
9 090 ₽Оптовая цена
10

Комплект Jazz Set

Комплект Chelsea SetНастоящее фото товара Комплект Chelsea Set, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
8

Комплект Chelsea Set

Комплект Rosario balcony setНастоящее фото товара Комплект Rosario balcony set, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена
9

Комплект Rosario balcony set