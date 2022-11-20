В комплект входят:
Стол круглый, 160x160, 1
Кресло, 6
Мягкое сидение (подушка)
Обеденный комплект «Веранда» – большой круглый стол и 6 кресел – займёт достойное место в жизни большой семьи. Такой комплект подойдёт для столовой и обеденной зоны просторной квартиры или загородного дома, террасы или веранды. Рассчитан на 6 персон. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что за
столом в приятной семейной обстановке можно проводить часы.
Обеденный комплект Фуджи, на 4 персоны
Обеденный группа Фуджи, на 4 персоны
Обеденный комплект Фоджи, на 2 персоны
Обеденный комплект Гинза, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 2 персоны
Обеденный комплект Вояж, на 4 персоны
Обеденный комплект Вояж, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 4 персон
Обеденный комплект Вояж, на 5 персон
Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон