Обеденный комплект Веранда, на 6 персоны

15 оценок

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Обеденный комплект Веранда, на 6 персоны

4.9
176 290 ₽
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Обеденный комплект Веранда, на 4 персоны
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол круглый, 160x160, 1

Кресло, 6

Мягкое сидение (подушка)


Обеденный комплект «Веранда» – большой круглый стол и 6 кресел – займёт достойное место в жизни большой семьи. Такой комплект подойдёт для столовой и обеденной зоны просторной квартиры или загородного дома, террасы или веранды. Рассчитан на 6 персон. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что за
столом в приятной семейной обстановке можно проводить часы.

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Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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