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Комплект уличной мебели Ницца

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Комплект уличной мебели Прованс
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Комплект уличной мебели Прованс

Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 840х840х750
стул: 577х658х1002
Цвет каркаса : антрацит
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 20
Цвет поверхности : черный
Материал поверхности : сетка просечно-вытяжная
Комплектация : стол, 4 кресла
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

35,1 кг / 0,549 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.55 м3
  • Вес упаковки35.10 кг

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