Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 840х840х750
стул: 577х658х1002
Цвет каркаса : антрацит
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 20
Цвет поверхности : черный
Материал поверхности : сетка просечно-вытяжная
Комплектация : стол, 4 кресла
Страна производства : БЕЛАРУСЬ
35,1 кг / 0,549 м3
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.55 м3
- Вес упаковки35.10 кг