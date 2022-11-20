Товар в корзине. Перейти
Компьютерное кресло Longo cream - фото 1Компьютерное кресло Longo cream - фото 2Компьютерное кресло Longo cream - фото 3Компьютерное кресло Longo cream - фото 4Компьютерное кресло Longo cream - фото 5Компьютерное кресло Longo cream - фото 6Компьютерное кресло Longo cream - фото 7Компьютерное кресло Longo cream - фото 8Компьютерное кресло Longo cream - фото 9Компьютерное кресло Longo cream - фото 10

Компьютерное кресло Longo cream

Артикул: CH-036-031
40 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерное кресло Lody 1 фиолетовое / черное
Компьютерное кресло Lody 1 фиолетовое / черное
Следующий Компьютерное кресло Lody 1 светло-зеленое / черное
Компьютерное кресло Lody 1 фиолетовое / черное

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1130 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Вес16.4 кг
  • Объем0.146 л
  • Материал ножекПластик
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хромНастоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
45

Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром

Распродажа
Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W зеленый крестовина пластик белыйНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W зеленый крестовина пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49024
8 490 ₽
30

Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W зеленый крестовина пластик белый

Распродажа
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морскойНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морской, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽
31

Кресло компьютерное детское УМКА геометрия морской

Кресло компьютерное детское УМКА геометрия светло-розовыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское УМКА геометрия светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
33

Кресло компьютерное детское УМКА геометрия светло-розовый

Распродажа
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия синийНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское УМКА геометрия синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽
39

Кресло компьютерное детское УМКА геометрия синий

Распродажа
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия терракотовыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское УМКА геометрия терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99061
9 990 ₽
32

Кресло компьютерное детское УМКА геометрия терракотовый

Распродажа
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия серыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское УМКА геометрия серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽
44

Кресло компьютерное детское УМКА геометрия серый

Распродажа
Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W серый крестовина пластик белыйНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W серый крестовина пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49024
8 490 ₽
41

Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W серый крестовина пластик белый

Распродажа
Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W красный, белая спинкаНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W красный, белая спинка, произведённого компанией ChiedoCover
6 49024
8 490 ₽
47

Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W красный, белая спинка

Распродажа
Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W красный, крестовина пластик белыйНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W красный, крестовина пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49024
8 490 ₽
34

Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W красный, крестовина пластик белый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы настенные Треугольники, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
32

Часы настенные Треугольники

Стеллаж для разделения комнаты 43 ЛофтНастоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 43 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
47

Стеллаж для разделения комнаты 43 Лофт

Настоящее фото товара Комплект Флорида, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
173 390
Оптовая цена
41

Комплект Флорида, гранит

Люстра Альто, венге золотоНастоящее фото товара Люстра Альто, венге золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
38

Люстра Альто, венге золото

Распродажа
Стул Easy, велюр черныйНастоящее фото товара Стул Easy, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99019
6 090 ₽Оптовая цена
82

Стул Easy, велюр черный

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Кресло Melody, флок коричневыйНастоящее фото товара Кресло Melody, флок коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
49

Кресло Melody, флок коричневый

Кресло игровое "Neo 2", искусственная черная кожа + искусственная красная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое "Neo 2", искусственная черная кожа + искусственная красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
33

Кресло игровое "Neo 2", искусственная черная кожа + искусственная красная кожа

Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
47

Кресло Orion AL M, экокожа коричневая

В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Компьютерное кресло SN19-11, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
36

Компьютерное кресло SN19-11, черный

Настоящее фото товара Компьютерное кресло CC62-37, кожзам паприка, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена
43

Компьютерное кресло CC62-37, кожзам паприка

Кресло Хайфон, светло-бежевыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена
42

Кресло Хайфон, светло-бежевый

Кресло Локоджо, лаймНастоящее фото товара Кресло Локоджо, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
32

Кресло Локоджо, лайм

Кресло офисное Алпан TWНастоящее фото товара Кресло офисное Алпан TW, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
13

Кресло офисное Алпан TW

Кресло Рокс, черныйНастоящее фото товара Кресло Рокс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
9

Кресло Рокс, черный

Кресло Мольт, черныйНастоящее фото товара Кресло Мольт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
15

Кресло Мольт, черный

В наличии 39 шт.

Товар в корзине

Компьютерное кресло Longo cream
Компьютерное кресло Longo cream
от 18 590
1 685 020 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы настенные Треугольники, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
32

Часы настенные Треугольники

Стеллаж для разделения комнаты 43 ЛофтНастоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 43 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
47

Стеллаж для разделения комнаты 43 Лофт

Настоящее фото товара Комплект Флорида, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
173 390
Оптовая цена
41

Комплект Флорида, гранит

Люстра Альто, венге золотоНастоящее фото товара Люстра Альто, венге золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
38

Люстра Альто, венге золото