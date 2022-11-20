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Компьютерное кресло Rik, цвет шампанского

Артикул: CH-051-262
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло Rik - это элегантное и комфортное офисное кресло, которое обеспечивает максимальный комфорт во время работы. Обивка кресла выполнена из высококачественной искусственной кожи, которая выглядит и ощущается как настоящая кожа, но при этом легко моется и не требует особого ухода. Крестовина кресла выполнена из прочного хромированного металла, который обеспечивает надежную поддержку и долговечность. Удобные подлокотники сделаны из хромированного металла и покрыты мягкой накладкой из искусственной кожи, которая обеспечивает дополнительный комфорт и поддержку рук. Эти подлокотники также позволяют настроить кресло на нужный угол для максимального комфорта во время работы. Кресло Rik - это надежное и стильное решение для офиса, которое позволяет работать в комфортных условиях и сохранять здоровье и благополучие.

Размер упаковки (ДхШхВ): 720 х 290 х 590 мм

Вес: 14.44 кг

Объем: 0.118 куб. м

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1120/1210 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья500/590 мм
  • Вес14.44 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серебряный
  • Страна изготовленияКитай

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