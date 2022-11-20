Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло Rik - это элегантное и комфортное офисное кресло, которое обеспечивает максимальный комфорт во время работы. Обивка кресла выполнена из высококачественной искусственной кожи, которая выглядит и ощущается как настоящая кожа, но при этом легко моется и не требует особого ухода. Крестовина кресла выполнена из прочного хромированного металла, который обеспечивает надежную поддержку и долговечность. Удобные подлокотники сделаны из хромированного металла и покрыты мягкой накладкой из искусственной кожи, которая обеспечивает дополнительный комфорт и поддержку рук. Эти подлокотники также позволяют настроить кресло на нужный угол для максимального комфорта во время работы. Кресло Rik - это надежное и стильное решение для офиса, которое позволяет работать в комфортных условиях и сохранять здоровье и благополучие.
Размер упаковки (ДхШхВ): 720 х 290 х 590 мм
Вес: 14.44 кг
Объем: 0.118 куб. м
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина660 мм
- Высота1120/1210 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья500/590 мм
- Вес14.44 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Обивкаэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, серебряный
- Страна изготовленияКитай