Характеристики товара
Описание
Крестовина выполнена из качественного пластика и выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина680 мм
- Высота1190 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Вес18 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, пластик, сетка
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет