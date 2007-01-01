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Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Techno серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Techno серый
26 оценок
14 39032
20 990 ₽
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Распродажа

Кресло офисное TopChairs Techno серый

Артикул: CH-052-605
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Крестовина выполнена из качественного пластика и выдерживает нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Вес18 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, сетка
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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