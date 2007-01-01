Характеристики товара
Описание
Механизм регулировки позволяет быстро и легко изменять высоту сиденья с
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Глубина440 мм
- Высота855 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья435/570 мм
- Вес8.55 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.95 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики570
- Изделия стопируютсяНет