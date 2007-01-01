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Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный
26 оценок
6 390
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Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный - фото 1Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный - фото 2Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный - фото 3Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный - фото 4

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный

Артикул: CH-050-876
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина655 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота855 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Механизм регулировки позволяет быстро и легко изменять высоту сиденья с

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота855 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья435/570 мм
  • Вес8.55 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.95 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики570
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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