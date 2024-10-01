Товар в корзине. Перейти
Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный - фото 5Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный - фото 6

Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный

Артикул: CH-067-706
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло высокое КАСТРО
Фотография товара Кресло высокое КАСТРО от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Подголовник регулируемый. Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья с регулировкой глубины сиденья. Каркас немонолитный. Дополнительные регулировки регулировка поясничной поддержки. Гарантия 3 года.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота640 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.19 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное, Идра В, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное, Идра В, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Кресло офисное, Идра В, пластик

35
Фотография товара Кресло Melody, флок коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок коричневый

49
Фотография товара Кресло Ergo Black, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ergo Black, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
46 090
Оптовая цена

Кресло Ergo Black, черная кожа

48
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 79011
10 990 ₽Оптовая цена

Офисное кресло Ultra T, сетка черный

32
В наличии 691 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Йорк шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Йорк шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Йорк шоколад

47
Фотография товара Кресло Эссен, черное плюс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эссен, черное плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от31 190
Оптовая цена

Кресло Эссен, черное плюс

31
Фотография товара Кресло Doulton, сиденье, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Doulton, сиденье, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло Doulton, сиденье, черный

44
В наличии 279 шт.
Фотография товара Кресло офисное Амон PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон PU

12
Фотография товара Кресло College HLC-2415L-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2415L-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Кресло College HLC-2415L-2/Black

12

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Cayenne желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Cayenne желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 83930
20 990 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Cayenne желтое

47
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89017
9 490 ₽

Стол Лофт-1, 1200x800

48
ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽

Стол Лидер 2

458
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99040
26 290 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое

34
В наличии 255 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж черное

48
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, синий

14
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Prime черное / зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Prime черное / зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 1904
26 210 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Prime черное / зеленое

30
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Plast 1 red, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Plast 1 red, black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена

Стул Plast 1 red, black

50
В наличии 16 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, кремовый

13
В наличии 30 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Rik черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Rik черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Компьютерное кресло Rik черный

12
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Кресло Folly RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Folly RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена

Кресло Folly RCH, черный

11
New
Фотография товара Кресло Miller YX-300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Miller YX-300, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Кресло Miller YX-300

6
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey

10
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный

10
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 990
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-8 luster white, ткань / сетка, белый

11
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный

7

Товар в корзине

Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный
Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный
от 30 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Cayenne желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Cayenne желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 83930
20 990 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Cayenne желтое

47
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89017
9 490 ₽

Стол Лофт-1, 1200x800

48
ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽

Стол Лидер 2

458
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 30 шт.