Товар в корзине. Перейти
Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 5Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 6Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 7Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 8Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 9Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 10Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black - фото 11

Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black

Артикул: CH-067-727
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло высокое КАСТРО
Фотография товара Кресло высокое КАСТРО от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Подголовник регулируемый. Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный. Регулируемый поясничный упор по глубине (выдвижные подушки). Гарантия 3 года.




Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина735 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота640 мм
  • Вес18,7 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.21 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Nerey M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Кресло Nerey M, экокожа черная

45
Фотография товара Кресло офисное Аманор S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Аманор S, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Кресло офисное Аманор S

14
Фотография товара Кресло офисное Ашера от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Ашера, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло офисное Ашера

10
Фотография товара Кресло Манил, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Кресло Манил, серый

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый 2 шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый 2 шт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49012
11 890 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Simple New серый 2 шт

5
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 890
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный

10
Фотография товара Кресло College CLG-935 MXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-935 MXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-935 MXH Black

11
New
Фотография товара Кресло для офиса ТАНГО от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса ТАНГО, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло для офиса ТАНГО

7
New
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6001-1S, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6001-1S, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6001-1S, черный

15
New
Фотография товара Кресло Hugo RCH, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH, белый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием

40
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло Кумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Кресло Кумб, черный

13
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89017
9 490 ₽

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Кресло игровое CH-772N от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое CH-772N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло игровое CH-772N

30
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Колд, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Кресло Колд, белый

9
Фотография товара Кресло офисное Слайс, ткань черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Слайс, ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Кресло офисное Слайс, ткань черный

30

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Настоящее фото товара Офисное кресло Leo T, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Офисное кресло Leo T, экокожа черная

38
В наличии 88 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Burgos черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Burgos черное, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Burgos черное

45
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Racer черное / красное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Racer черное / красное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 09015
25 860 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Racer черное / красное

48
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Rodas black, green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rodas black, green, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул Rodas black, green

37
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый

9
Фотография товара Компьютерное кресло Rik, цвет шампанского от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Rik, цвет шампанского, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Компьютерное кресло Rik, цвет шампанского

10
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Torus серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Torus серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99017
24 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Torus серый

8
В наличии 61 шт.В пути 100 шт.
New
Фотография товара Кресло Савойя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Савойя, произведённого компанией ChiedoCover
32 890
Оптовая цена

Кресло Савойя

9
New
Фотография товара Кресло Net RCH,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Net RCH,черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Кресло Net RCH,черный

11
New
Фотография товара Кресло Like RCH A819, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Like RCH A819, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Кресло Like RCH A819, серый

15

Товар в корзине

Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black
Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black
от 35 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Стол геймерский Torn, черный, мдф с карбоновым покрытием

40
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39