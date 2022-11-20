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Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный - фото 1 Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный - фото 2 Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный - фото 3 Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный - фото 4

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный

Артикул: CH-050-878
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло TopChairs ST-Alex - это идеальное офисное кресло для тех, кто проводит много времени за компьютером или учебой. Мягкая обивка обтянута велюром - приятная на ощупь ткань, устойчивая к истиранию и заломом. Крестовина из прочного пластика выдерживает нагрузку до 120 кг. А прорезиненные ролики обеспечат плавное передвижение по поверхности пола, не портят покрытие. Механизм регулировки позволяет быстро и легко изменять высоту сиденья с 43,5 до 57 см. Компактные габариты кресла сочетаются с любым столом и позволяют экономить пространство.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 57*22*47
Вес брутто : 9,950
Объем: 0,059

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина655 мм
  • Высота855 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья435/570 мм
  • Вес6.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материалпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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