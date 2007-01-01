Характеристики товара
Описание
Компактное кресло имеет износостойкую обивку и удобные S-образные подлокотники. Широкая эргономичная спинка сделают рабочий день максимально комфортным. Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина560 мм
- Высота910/1030 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460/580 мм
- Материалхромированный металл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет