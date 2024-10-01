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Офисное кресло Sparx loki black fl / black, mesh / fabric , черный

Артикул: CH-067-735
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Крестовина черный металл. Гарантия 3 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота610 мм
  • Вес11,6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.14 м3

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