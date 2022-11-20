Современное функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Качественная обивка выполнена из экокожи.
Есть регулировка по высоте и механизм качания Top Gun. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 78*32*58
Вес брутто: 16,6 кг
Объем: 0,1511 м3
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