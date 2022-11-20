Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое

4.6
14 990 ₽19 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя TopChairs Viking черное
Кресло руководителя TopChairs Viking черное
Следующий Кресло офисное TopChairs Comfort экокожа черное
Кресло офисное TopChairs Comfort экокожа черное

Характеристики товара

Описание

Современное функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Качественная обивка выполнена из экокожи.

Есть регулировка по высоте и механизм качания Top Gun. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 78*32*58

Вес брутто: 16,6 кг

Объем: 0,1511 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1120 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота до сиденья500/600 мм
  • Вес15.6 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
135Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Стул барный Крюгер, без подлокотников, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
14

Стул барный Крюгер, без подлокотников, фиолетовый

Стул барный Крюгер, без подлокотников, черныйНастоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
7

Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Cotton бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
15

Барный стул Cotton бежевый

Настоящее фото товара Барный стул Paskal, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
8

Барный стул Paskal, серый

Настоящее фото товара Барный стул Paskal, коричневая экокожа, винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
14

Барный стул Paskal, коричневая экокожа, винтаж

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из раздела

Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серыйНастоящее фото товара Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 49017
32 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серый

Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синийНастоящее фото товара Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от27 49017
32 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий

Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-серыйНастоящее фото товара Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена
12

Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-серый

Кресло Бона (бронза)Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
15

Кресло Бона (бронза)