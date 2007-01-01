Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Колд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Колд, белый
9 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Колд, белый - фото 1Кресло Колд, белый - фото 2Кресло Колд, белый - фото 3Кресло Колд, белый - фото 4

Кресло Колд, белый

Артикул: CH-051-580
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул-кресло Самба, синий
Фотография товара Стул-кресло Самба, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Стул-кресло Самба, белый
Фотография товара Стул-кресло Самба, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5.55 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Вес упаковки24.20 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подставка для ног Туман, произведённого компанией ChiedoCover
от970

Подставка для ног Туман

40
Фотография товара Стул-кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул-кресло

34
Фотография товара Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге

49
  • бежевый, белый
  • зеленый, бежевый
  • коричневый, черный
Распродажа
Фотография товара Пуф Фред, синий велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, синий велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19050
10 290 ₽Оптовая цена

Пуф Фред, синий велюр/ золотой каркас

38
  • зеленый, золотой
  • серый, золотой
  • синий, золотой
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит

80
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый

33
  • белый, прозрачный
  • красный, белый
  • желтый, белый
  • черный
Фотография товара Кресло Riolo, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, белый

45
  • серый
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Стол Задар раздвижной, дуб галифакс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Задар раздвижной, дуб галифакс, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Задар раздвижной, дуб галифакс

13
  • коричневый, черный
  • белый
Фотография товара Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный

6
  • зеленый, черный
  • черный, фиолетовый
  • серый, черный
Фотография товара Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный

8
  • зеленый, черный
  • черный, фиолетовый
  • серый, черный
В наличии 36 шт.

Другие товары из раздела мебель для дома

Фотография товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

38
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 850
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

37
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Филиус экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Филиус экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99020
18 690 ₽Оптовая цена

Стул офисный Филиус экокожа коричневый

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Кровать Алекса White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Алекса White, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кровать Алекса White

45
  • белый
  • бежевый
Настоящее фото товара Набор мебели Доминика, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Набор мебели Доминика

30
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Манил, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло Манил, серый

9
В наличии 59 шт.
Фотография товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка

10
В наличии 52 шт.
Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
В наличии 75 шт.
Фотография товара Стул Уэллс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уэллс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул Уэллс

7
Фотография товара Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул на металлокаркасе Клэйн MR-7 / черный

10
  • серый, черный, светло-коричневый
  • коричневый, черный
  • бежевый, серый, черный
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Кресло Колд, белый
Кресло Колд, белый
от 3 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности