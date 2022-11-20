Характеристики товара
Описание
Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Экокожа ARIES
|Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина600 мм
- Высота990 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаэкокожа ARIES
- Наполнительпоролон
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия