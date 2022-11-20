Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Амон, Хром PU - фото 1Кресло офисное Амон, Хром PU - фото 2Кресло офисное Амон, Хром PU - фото 3

Кресло офисное Амон, Хром PU

Артикул: CH-051-425
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Геба
Кресло офисное Геба
Следующий Кресло офисное Геба V, хром
Кресло офисное Геба

Характеристики товара

Описание

Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Экокожа ARIESЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота990 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаэкокожа ARIES
  • Наполнительпоролон
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло Lecco, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Lecco, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена
45

Кресло Lecco, бежевое

Кресло Ribera, голубойНастоящее фото товара Кресло Ribera, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена
34

Кресло Ribera, голубой

Кресло Ribera, розовойНастоящее фото товара Кресло Ribera, розовой, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
49

Кресло Ribera, розовой

Кресло Ribera, желтыйНастоящее фото товара Кресло Ribera, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена
39

Кресло Ribera, желтый

Кресло Tippi, зеленоеНастоящее фото товара Кресло Tippi, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
43

Кресло Tippi, зеленое

В наличии 15 шт.
Кресло Tippi, серо-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Tippi, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
31

Кресло Tippi, серо-коричневый

В наличии 1 шт.
Кресло Линкольн Настоящее фото товара Кресло Линкольн , произведённого компанией ChiedoCover
107 390
Оптовая цена
45

Кресло Линкольн

Кресло Грант, карамельныйНастоящее фото товара Кресло Грант, карамельный, произведённого компанией ChiedoCover
119 990
Оптовая цена
49

Кресло Грант, карамельный

Кресло Tippi, бежевыйНастоящее фото товара Кресло Tippi, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
36

Кресло Tippi, бежевый

В наличии 8 шт.
Кресло МиленаНастоящее фото товара Кресло Милена, произведённого компанией ChiedoCover
111 190
Оптовая цена
41

Кресло Милена

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 02 , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
34

Чехол для стола 02

Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
31

Чехол для стола 04

Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
37

Чехол для стола 08

Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
42

Чехол для стола 18

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
31

Чехол для стола 05, бежевый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
48

Чехол для стола 03, темно-синий

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
34

Чехол для стола 01, 1200x600, черный

Другие товары из раздела по профессиям

Кресло для офиса РОМЕО шоколадНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
43

Кресло для офиса РОМЕО шоколад

Кресло для офиса РОМЕО сиреньНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО сирень, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
48

Кресло для офиса РОМЕО сирень

Кресло для офиса ПАУК, серо-голубойНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
42

Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
43

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый

Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
40

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
35

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.