Характеристики товара
Описание
Кресло Дэш - современная модель для стильных коммерческих интерьеров.
Подходит для: кафе, рестораны, переговорные.
Преимущества:
- современный дизайн
- комфортная посадка
- универсальность применения
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина680 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Вес14 кг
- Материалткань
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.46 м3
- Изделия стопируютсяНет