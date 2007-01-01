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Настоящее фото товара Кресло Даш, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Даш, горчичный
94 оценки
20 09033
29 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Кресло Даш, горчичный

Артикул: CH-022-013
94 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Дэш - современная модель для стильных коммерческих интерьеров.

Подходит для: кафе, рестораны, переговорные.

Преимущества:

- современный дизайн
- комфортная посадка
- универсальность применения

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Вес14 кг
  • Материалткань
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.46 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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