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Настоящее фото товара Кресло Форест, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Форест, песочный
41 оценка
24 190
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Кресло Форест, песочный

Артикул: CH-020-010
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота870 мм
  • Вес7.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Форест» с тканевой обивкой цвета Охра и каркасом цвета Вишня.

Кресло «Форест» - образец минималистичного стиля. Четкие линии ножек кресла вызывают ассоциации с классическими винтажными моделями, а плавные изгибы подлокотников делают пространство легким. Натуральный бук, из которого сделаны ножки, гарантирует их долговечность и надежность. «Форест» - очень удобное и притягательное кресло. Комплект отличается превосходной эргономичностью и простотой сборки, с которой справится даже ребенок.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота870 мм
  • Вес7.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Вес упаковки11.50 кг
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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