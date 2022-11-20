Характеристики товара
Описание
Кресло с обивкой из ткани цвета микровелюр зеленый и каркасом цвета Бежевый.
Кресло «Рица» - образец брутальности в интерьере. Стиль, сочетающийся с прочностью, удобство с оригинальным дизайном – это кресло является прекрасным выбором для любителей минималистичного интерьера. Пружинящий каркас кресла «Рица» поможет вам расслабиться, а широкие подлокотники – устроиться в нем с максимальным комфортом.
Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Высота740 мм
- Глубина850 мм
- Вес15.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань
- Цветзеленый