Характеристики товара
Описание
Ультрамодное кресло, напоминающее ракушку, добавит мягкости и уюта в обеденную или рабочую зону. Эстетически притягательная модель привнесет в интерьер оригинальные нотки с оттенком винтажности. Грациозные конусовидные ножки из металла поддерживают широкое сиденье с упругим наполнителем, которое плавно перетекает в спинку и высокие подлокотники. Наличие регулиреумых подпятников. Каждая деталь сосредоточена на вашем комфортном отдыхе. Мягкая бархатная обивка декорирована вертикальной стёжкой. Пять цветов на ваш выбор: пепельно-серый, коричневая дымка, насыщенный синий, розовый и зеленый. Изящный дизайн, благородный облик и выдержанный стиль – вот чем это кресло отличается от других. Lexi создаст дзен-настроение и презентабельность интерьера любого стиля.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина400 мм
- Глубина580 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый