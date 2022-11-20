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Стул Венера диамант велюр изумрудный - фото 1Стул Венера диамант велюр изумрудный - фото 2

Стул Венера диамант велюр изумрудный

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Стул Венера, вельвет серый

Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.

1 коробки / 4 шт
Габариты: 133*59,5*60,6
Вес брутто: 30,100
Объем: 0,481

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1330 мм
  • Высота упаковки595 мм
  • Глубина упаковки606 мм
  • Объём упаковки0.48 м3
  • Вес упаковки30.10 кг

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