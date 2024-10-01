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Стул пластиковый Nova, терракотовый

Артикул: CH-066-822
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул NOVA изготовлен из прочного полипропилена, что делает его идеальным выбором для современных интерьеров. Его минималистичный, но стильный дизайн гармонирует с разными стилями оформления.
Удобная форма сиденья и эргономичная спинка обеспечивают комфорт при ежедневном использовании.
Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 100 кг.



Стулья NOVA – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ.
Это значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена защитная силиконовая#nbsp;накладка, которая обеспечивает бережное штабелирование без повреждений.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.



Особенности:

  • Штабелируемые
  • Устойчивы к солнцу и влаге
  • Силиконовые накладки на ножках
  • Нагрузка до 120 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья460 мм

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