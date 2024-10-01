Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул NOVA изготовлен из прочного полипропилена, что делает его идеальным выбором для современных интерьеров. Его минималистичный, но стильный дизайн гармонирует с разными стилями оформления.
Удобная форма сиденья и эргономичная спинка обеспечивают комфорт при ежедневном использовании.
Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 100 кг.
Стулья NOVA – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ.
Это значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена защитная силиконовая#nbsp;накладка, которая обеспечивает бережное штабелирование без повреждений.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.
Особенности:
- Штабелируемые
- Устойчивы к солнцу и влаге
- Силиконовые накладки на ножках
- Нагрузка до 120 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина440 мм
- Ширина480 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья435 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья460 мм