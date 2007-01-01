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Настоящее фото товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
Стул деревянный Луиджи орех / шоколад
31 оценка
9 690
Товар в корзине. Перейти
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Стул деревянный Луиджи орех / шоколад

Артикул: CH-034-990
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Луиджи от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Деревянный стул Луиджи орех / коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - орех; Ширина - 44; Глубина - 52; Высота - 97; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 41; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасабереза
  • Материал ножекмассив березы
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки1030 мм
  • Вес упаковки10.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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