Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина520 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасабереза
- Материал ножекмассив березы
- Цветкоричневый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки1030 мм
- Вес упаковки10.50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет