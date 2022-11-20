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Стул Аврора, бежевый

Артикул: CH-049-730
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина640 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес5.8 кг
  • Обивкавелюр
  • Цветбежевый

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