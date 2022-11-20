Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота850 мм
- Глубина640 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес5.8 кг
- Обивкавелюр
- Цветбежевый
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Мирэлла Лайт
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Молот 20мм
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый
Стул Даллас, золото, корона красная
Стул William, ромб, бархат серый