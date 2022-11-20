Характеристики товара
Описание
Вне всякого сомнения, в каждом стуле самое главное качество – это удобство. Оказавшись раз в этом стуле, ваш друг или вы сами станете завсегдатаями этого места. Стулья изготовлены из качественных материалов и прекрасно дополняют любой интерьер дома.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (береза выбеленная с эффектом)
Материал сиденья полиуретан высокой плотности
обивка ткань softness java
Стул в современном стиле «Apriori S» на четырёх ножках из массива с дизайнерской спинкой подойдёт к любому обеденному столу
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина620 мм
- Глубина750 мм
- Материал каркасабереза
- Цветбежевый