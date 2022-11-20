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Стул «Apriori S», бежевый

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Характеристики товара

Описание

Вне всякого сомнения, в каждом стуле самое главное качество – это удобство. Оказавшись раз в этом стуле, ваш друг или вы сами станете завсегдатаями этого места. Стулья изготовлены из качественных материалов и прекрасно дополняют любой интерьер дома.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (береза выбеленная с эффектом)
Материал сиденья полиуретан высокой плотности
обивка ткань softness java
Стул в современном стиле «Apriori S» на четырёх ножках из массива с дизайнерской спинкой подойдёт к любому обеденному столу

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал каркасабереза
  • Цветбежевый

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