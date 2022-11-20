Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Высота830 мм
- Глубина440 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Кромвель NEW синий
Стул Кромвель NEW фиолетовый
Стул Кромвель NEW розовый
Стул Кромвель NEW травяной
Стул Монарх NEW зеленый
Стул Монарх NEW голубой
Стул Джулиан синий, ножки бук
Стул Арманд экокожа коричневый
Стул Бланш экокожа коричневый
Стул Сохо экокожа серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло