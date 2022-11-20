Товар в корзине. Перейти
Полукресло Garda с мягким сиденьем и гнутой мягкой спинкой - фото 1

Полукресло Garda с мягким сиденьем и гнутой мягкой спинкой

Артикул: CH-020-410
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Garda с мягким сиденьем и гнутой мягкой спинкой
Стул Garda с мягким сиденьем и гнутой мягкой спинкой
Следующий Стул Prato SW с мягкой спинкой и стразами Swarovsky
Стул Garda с мягким сиденьем и гнутой мягкой спинкой

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина440 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Кромвель NEW синийНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Кромвель NEW синий

Стул Кромвель NEW фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
17

Стул Кромвель NEW фиолетовый

Стул Кромвель NEW розовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель NEW розовый

В наличии 59 шт.
Стул Кромвель NEW травянойНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Кромвель NEW травяной

Стул Монарх NEW зеленыйНастоящее фото товара Стул Монарх NEW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29048
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Монарх NEW зеленый

В наличии 20 шт.
Стул Монарх NEW голубойНастоящее фото товара Стул Монарх NEW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29048
13 990 ₽Оптовая цена
16

Стул Монарх NEW голубой

В наличии 32 шт.
Стул Джулиан синий, ножки букНастоящее фото товара Стул Джулиан синий, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
2

Стул Джулиан синий, ножки бук

В наличии 64 шт.
Стул Арманд экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул Арманд экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена
4

Стул Арманд экокожа коричневый

В наличии 56 шт.
Стул Бланш экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул Бланш экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59048
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Бланш экокожа коричневый

В наличии 41 шт.
Стул Сохо экокожа серыйНастоящее фото товара Стул Сохо экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99036
19 990 ₽Оптовая цена
16

Стул Сохо экокожа серый

В наличии 81 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510
30

Скатерть Сатин

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19025
8 190 ₽
28

Комплект мебели Банкетный

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
29Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
2

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 4 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
3

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 27 шт.