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Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стол Oslo, квадратный
Chester кресло
Кресло Латте коричневое
Подстолье для стола Форум
Банкетка Барлетта
Банкетка Калабрия
Банкетка London
Банкетка Флоренция
Мягкий стул Кора
Диван Bordo 2-местный
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)