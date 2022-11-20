Диван с оттоманкой Barcelona

12 оценок

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Диван с оттоманкой Barcelona

4.6
211 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван Chester S двухместный
Диван Chester S двухместный
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Диван Chester S двухместный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина3200 мм
  • Глубина1100/1800 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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