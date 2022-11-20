Товар в корзине. Перейти
Диван Vintage, велюр - фото 1Диван Vintage, велюр - фото 2Диван Vintage, велюр - фото 3Диван Vintage, велюр - фото 4Диван Vintage, велюр - фото 5Диван Vintage, велюр - фото 6Диван Vintage, велюр - фото 7Диван Vintage, велюр - фото 8Диван Vintage, велюр - фото 9Диван Vintage, велюр - фото 10

Диван Vintage, велюр

Артикул: CH-051-270
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт New 4, коричневая экокожа
Диван лофт New 4, коричневая экокожа
Следующий Диван Tomeo, серый
Диван лофт New 4, коричневая экокожа

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1160 мм
  • Обивкавелюр Paddington 17
  • Материал ножекбук
  • Цветбирюзовый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван прямой Брег, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
34

Диван прямой Брег

Диван VintageНастоящее фото товара Диван Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
52

Диван Vintage

Диван прямой ЛондонНастоящее фото товара Диван прямой Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена
79

Диван прямой Лондон

Диван Vintage, велюр изумрудНастоящее фото товара Диван Vintage, велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
35

Диван Vintage, велюр изумруд

New
Диван Vintage, велюр зеленыйНастоящее фото товара Диван Vintage, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
98

Диван Vintage, велюр зеленый

С этим товаром покупают

Диван КубусНастоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
73

Диван Кубус

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунглиНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от215 390
Оптовая цена
53

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли

Диван Guy 3х местныйНастоящее фото товара Диван Guy 3х местный, произведённого компанией ChiedoCover
116 290
Оптовая цена
67

Диван Guy 3х местный

Настоящее фото товара Диван 2х местный Вермонт, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 590
Оптовая цена
32

Диван 2х местный Вермонт, плетеный

Настоящее фото товара Модульный диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
272 290
Оптовая цена
87

Модульный диван Глория

Диван Kennewick, иск.замша Suarez 1007 terraНастоящее фото товара Диван Kennewick, иск.замша Suarez 1007 terra, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
95

Диван Kennewick, иск.замша Suarez 1007 terra

Диван Гургаон трехместныйНастоящее фото товара Диван Гургаон трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена
33

Диван Гургаон трехместный

Другие товары из раздела по цене

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
79

Диван Tomeo, голубой

Диван Hexo, серыйНастоящее фото товара Диван Hexo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
92 790
Оптовая цена
49

Диван Hexo, серый