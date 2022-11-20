Материал сиденья: пластик PP
Материал каркаса: хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 39*33
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 39*41
Высота сиденья от пола, см.: 60-82
Высота стула общая, см.: 84-106
Высота спинки, см.: 26
Диаметр основания, мм.: 385
Вес стула нетто, кг.: 6.15
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 13.8
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.070
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк темно-красный
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Барный стул Colt
Барный стул Роки белая кожа
Барный стул Роки черная кожа
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул барный Car винтажно-коричневый