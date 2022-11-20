Барный стул Bras белый

15 оценок

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Барный стул Bras белый

4.4
4 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: пластик PP
Материал каркаса: хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 39*33
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 39*41
Высота сиденья от пола, см.: 60-82
Высота стула общая, см.: 84-106
Высота спинки, см.: 26
Диаметр основания, мм.: 385
Вес стула нетто, кг.: 6.15
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 13.8
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.070

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Основные характеристики

  • Глубина410 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина390 мм
  • Вес6.15 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг

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